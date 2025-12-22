1年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられる、という話を聞いたことがある人は多いでしょう。そのため、年末に一年分の領収書を集計して合計額が9万8000円だった場合、「年内に受診して10万円以上にしたほうが、税金が減らせてお得なのではないか」と考える人がいるかもしれません。 あえて5000円の医療費を追加で支払って合計額を10万3000円にした場合、実際にいくら税金が減らせるのでしょうか？ 本記事では医