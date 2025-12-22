ＭＬＢ通算１１５勝、日米通算２０８勝を誇るパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が今オフに引退する可能性があると米メディアで報じられ、波紋が広がっている。ダルビッシュは右ヒジ手術の影響で来シーズンの全休が決定。本人は「引退は考えていない。また投げたいと思える状態になれば戻って来られる」と話すが、地元メディア「サンディエゴ・ユニオン・トリビューン」は「今オフシーズンの引退を検討している」と切迫した