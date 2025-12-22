日本IBMは12月22日、新しい技術領域の拡大や人財流動性の向上といった環境変化の中で、人材育成や採用強化を通じてシステム開発・運用の推進を加速するため、同19日に地銀ITソリューション(RBITS)を完全子会社化したと発表した。さらに、2026年4月には、日本アイ・ビー・エム デジタルサービス(IJDS)への統合を予定している。○地銀ITソリューションの概要RBITSは、地方銀行様の業務の根幹を支えるITシステムの開発と運用の両面で