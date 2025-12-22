【モデルプレス＝2025/12/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が12月21日に、自身のTikTokを更新。12年前の動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】指原プロデュース27歳美女「貴重映像すぎて驚き」当時16歳の制服姿◆＝LOVE大谷映美里、12年前の動画公開 大谷は「12年前のみりにゃ」「16歳になりたて」とつづり、過去の映像を投稿。動画には「＃踊ってみた」のハッシュタグが付けられており、桜が咲