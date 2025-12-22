ファジアーノ岡山藤井海和選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は20日、MF・藤井海和選手(22)との来季の契約を更新したと発表しました。 藤井選手は流通経済大学からファジアーノに加入しました。 2025年シーズンはボランチとしてリーグ戦10試合（スタメン5試合）に出場しました。シーズン序盤から出場機会をつかみ、第3節のホームG大阪戦でJ1プロ初出場、第6節のホ