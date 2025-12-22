週明け２２日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５１．７１ポイント（０．２０％）高の２５７４２．２４ポイントと４日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２４．１６ポイント（０．２７％）高の８９２５．３９ポイントと続伸した。売買代金は９５５億８６４０万香港ドルとなっている（１９日前場は９７５億２１４０万香港ドル）。先週の好地合いを継ぐ流れ