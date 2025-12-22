2025年12月29日から2026年1月5日まで、松屋公式オンラインショップで「2026年懸賞付き福袋」が登場！豪華27食入り、1食あたり237円という超お得なセットが、期間限定＆数量限定で販売されます。さらに、人気の「四川風麻婆豆腐」や松屋オリジナルエコバッグなどの特典も！そして、豪華景品が当たるチャンスも！今年の新春、松屋の福袋で美味しい料理と嬉しいプレゼントをゲットしよう♪ 2026年福袋：豪華27食セットが62%OFF！