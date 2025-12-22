DeNAからFA権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（32）が22日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。背番号は「7」に決まった。昨年の日本シリーズでは5試合連続打点の新記録を樹立してMVPに選ばれ、日本一に貢献した。熱いプレーで知られるガッツマンは「凄くワクワクしている。早くライオンズのユニホームに袖を通してプレーしたい。交渉の時に気持ちを押していただいた。ぜひライオンズで精いっぱい頑張りた