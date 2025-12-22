12月8日、青森県で震度6強を観測した地震で全線で運転を見合わせていたJR八戸線が一部区間で運転を再開しました。JR東日本は12月30日に全面運転再開をめざしています。JR八戸線では12月8日に発生した地震の影響で高架橋のコンクリートが崩落するなどの被害があり、翌日から運休が続いていました。こうした中、安全が確認されたとして、きょう鮫駅から岩手県の久慈駅のあいだで、運転が再開されました。当面は鮫駅から久慈駅のあい