河北省廊坊市にある「香河肉餅（中国風ミートパイ）」のモデル店で同市無形文化遺産「香河肉餅の制作技術」の代表的伝承者の馬洪松（マー・ホンソン）さんが熟練の技を披露していた。中国新聞網が伝えた。香河肉餅は清の乾隆帝が食した際に絶賛したという伝説があり、現在においても中国北方エリアでよく食べられる定番グルメであるとともに、広く知られている中国の伝統グルメの一つとなっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM