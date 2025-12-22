北京大興国際空港の発表によると、12月18日、ロシアのイルクーツクに拠点を置くイル・アエロ航空（IrAero）が大興空港に進出し、北京大興とロシアのブラゴベシチェンスク間の直行便を開設しました。これにより、大興空港で運航する国内外の航空会社は計71社に増えました。ブラゴベシチェンスクはロシア・アムール州の州都で、中国の黒龍江省黒河市とはアムール川を挟んで向かい合っています。今回就航した航路は、北京とブラゴベシ