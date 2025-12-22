消防によりますと、きょう午後1時半ごろ、岡山市北区駅前町２丁目で「白煙が見える」と消防に通報がありました。 【画像をみる】JR岡山駅付近の3階建てビルで火災消火活動中の様子 警察と消防によりますと、火は、３階建ての店舗兼住宅の１室から出ましたが、消防車13台とヘリ１機が駆け付け、約5０分後に消し止められました 出火当時の状況は 出火当時、部屋に１人いましたが、逃げ出して無事でした。また、この火事で、け