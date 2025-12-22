西武は22日、今季米大リーグのヤンキースでプレーしたアラン・ワイナンス投手（30）、パイレーツでプレーしたアレクサンダー・カナリオ外野手（25）との選手契約締結を発表した。ワイナンスは米国出身、188センチ、81キロの右腕で、背番号は30。メジャー通算11試合で1勝5敗、防御率7・48だった。球団を通じ、「伝統があり、多くの人に愛されるチームの一員となれたことを、大変光栄に思います。チームメートや仲間のために全力