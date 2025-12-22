日本生命は4年連続となる6％程度の賃上げを行う方針を明らかにしました。日本生命は2026年に基本給を一律で底上げするベースアップに相当する額を含めて、前回以上となる6％を超える賃上げを実施する方針です。対象となるのは全国に、約4万人いる営業職員で、労働組合との交渉が成立すれば、4年連続で6％以上の賃上げとなり、この賃上げに投じられる人件費は100億円を超えることになります。深刻化する人手不足や物価高が続いてい