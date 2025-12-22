マヂカルラブリーが21日深夜、YouTubeで生配信された「M−1打ち上げbyー196」に出演。「ピリついた」という審査員のコメントを告白した。野田クリスタルは5位に終わったヤーレンズとトークを行った。楢原真樹が「全部（仮）がはがれて…今もう…」とスケジュールが空いてしまったことを告白し、笑いを誘うと、野田は「いいじゃん！休もうぜ。遊ぼうぜ」と激戦を終えたコンビをねぎらった。楢原は「（中川家の）礼二さんが『帰って