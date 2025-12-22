海賊版コンテンツの大規模ライブラリであるAnna’s ArchiveがSpotifyをスクレイピングして2億5600万曲の音楽メタデータと8600万件の音楽ファイルをバックアップしたことを発表しました。Anna’s Archiveはすでにメタデータを公開しており、音楽ファイルも後日公開予定としています。Backing up Spotify - Anna’s Bloghttps://annas-archive.li/blog/backing-up-spotify.htmlAnna’s Archiveは2022年11月に誕生したウェブサイトで