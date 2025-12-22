お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、次女と“麻布台ヒルズデート”をしたことを明かした。庄司は２１日、インスタグラムに「次女と麻布台ヒルズデート」と書き出し、壁にアートが映し出されたチームラボでポーズを決める次女の様子や親子ショットなどを公開。「アートが好きな次女とチームラボへ迷路みたいになってるしアートの動きもあるので凄く楽しんでて良かった」と振り返った。続けて、「２人で餃子食べてタカノ