今季、ＪＦＬ・アトレチコ鈴鹿でプロ４０年目を戦った元日本代表ＦＷ三浦知良が２２日、大阪府内での自主トレを打ち上げた。この日は屋外で、約３０分間のランニングにはじまり約２時間汗を流した。７日から、約２週間大阪でトレーニングを積んできた。有酸素トレーニングを中心に、基礎から固めることをテーマに置いており「ここ５年くらいでいえば、走る量は多かったと思う。負荷はすごい高いかというと地味な作業が多かった