ファジアーノ岡山宮本英治選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は20日、MF・宮本英治選手(27)との来季の契約を更新したと発表しました。 宮本選手は2025シーズン途中の7月に新潟からファジアーノに加入しました。 加入後、主にボランチとしてリーグ戦11試合（スタメン10試合）に出場しました。ピッチでは持ち味である運動量とパスセンスでチームに活力をもたらしました。