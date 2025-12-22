来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。予選トップ通過の勢い続く復路で失速してシード争いから脱落した前回を経て、中央学院大は今季、個々の走力向上と終盤のペースアップに取り組んだ。予選会は集団走をや