フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪代表メンバーが22日、都内で全日本選手権の一夜明け取材に応じた。男子で全日本選手権を制して2大会連続の出場を決めた鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）は、日本代表のジャージーに身を包み「2回目だけど初めてみたいな、凄く新鮮な気持ち」と笑みを浮かべた。日本勢で過去に五輪を経験しているのは、女子の坂本花織（シスメックス）とペアの三浦璃来、木原龍一組（木