モデルでタレントの藤井サチさん（28）が、自身のインスタグラムを更新。結婚の写真を公開しました。 【写真を見る】【 藤井サチ 】結婚式の写真を公開夫も「ちゃっかり初顔出し」２ショットで笑顔７月に結婚報告藤井サチさんは「先日、結婚式を執り行いました」と、報告。更に「アメリカから母も駆けつけてくれて、93歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…」と綴りました。 ⁡