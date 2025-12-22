躍動のシーズンを終え、今度は再び日の丸を背負う。U-22日本代表は24日と27日にケーズデンキスタジアム水戸で行われるIBARAKI Next Generation Cup 2025に参加。メンバーに選出されたFW齋藤俊輔(水戸)は「今年一年間お世話になったスタジアムでできることは本当にうれしい。そこに僕と(碇)明日麻が選ばれてプレーできる。水戸のみんなに恩返しじゃないけど、そういうのを見せていきたい」と意気込みを語った。J2初優勝、J1初昇