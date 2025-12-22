あさひが後場下げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年２月期の単独業績予想について、売上高を８５８億円から８１０億円（前期比０．７％減）へ、営業利益を５６億２０００万円から４２億３０００万円（同２２．９％減）へ、純利益を３６億５０００万円から２６億４０００万円（同２５．８％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 第３四半期以降に物価高により消費者マインドの悪化が一段と進み、自転車関連の販売