「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「売り予想数上昇」３位となっている。 キオクシアは急反騰で一時９９０円高の１万３３０円まで買われ、取引時間中としては今月９日以来となる１万円大台を回復した。米国株市場でＡＩ関連や半導体関連がバブル懸念から最近は売り優勢の展開を強いられていた。ＡＩデータセンター向けメモリ