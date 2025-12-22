国際サッカー連盟(FIFA)は今月、「FIFA U-15フェスティバル式トーナメント」の開催を発表した。この大会はFIFA加盟全211協会が参加できるといい、2026年に男子の第1回大会、27年に女子の第1回大会を予定。28年からは男女それぞれの大会を開催していくという。育成のニーズに合わせて試合時間は短く、ピッチサイズは狭くし、11人制ではなく7~9人制で試合が行われる模様。一日に複数試合を戦う可能性もありそうだ。ジャンニ