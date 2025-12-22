清水エスパルスは22日、MF西原源樹とFW千葉寛汰の契約更新を発表した。西原は高校3年生だった昨年6月にプロ契約を締結し、J1に初めて挑戦した今季は12試合に出場した。千葉は今年6月に期限付き移籍していた藤枝MYFCから復帰し、J1で8試合1得点。藤枝ではJ2で17試合2得点だった。