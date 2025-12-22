鹿島アントラーズは22日、鹿島アントラーズユースのFW吉田湊海(2年)とDF元砂晏翔仁ウデンバ(2年)がプロ契約を締結したことを発表した。引き続き2種登録選手として活動するという。吉田は日本クラブユース選手権(U-18)大会で2年連続得点王を受賞しており、今季のプレミアリーグEASTでは13得点を記録。4月29日には16歳9か月14日でクラブの最年少J1デビュー記録を更新した。元砂は高い守備能力に加えて配球力も特長の一つで、9月