ビーハーフ株式会社は、プロカメラマンの中原一雄氏が監修したカメラバッグの新製品「豊岡鞄×Endurance スリング カメラバッグ」を12月18日（木）に発売した。 2018年に発売したEnduranceスリングカメラバッグのデザインを踏襲しつつ、日常使用を想定して小物収納機能を強化した。また、新たに豊岡鞄ブランドの認定を受けた。 機材の取り出し口を正面および側面に設けている。外装素材には、耐久性と軽量性を