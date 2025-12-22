韓国のネット上で、化粧品を塗れば髪が生え、水虫が治るかのように偽って販売していた業者が相次いで摘発された。食品医薬品安全処は、脱毛・水虫関連製品の効能を誇張したり、違法に海外直輸入をあっせんした不当広告376件を摘発し、アクセス遮断に乗り出した。【関連】韓国大統領「抜け毛は若者にとって“生存問題”」食品医薬品安全処は12月22日、医療機器、化粧品、医薬部外品などに関する不当広告376件を摘発したと発表した。