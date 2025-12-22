竹内涼真と町田啓太がダブル主演を務めるNetflix映画『10DANCE』のオフショットをそれぞれ公開。互いへの深い信頼関係がにじむ投稿が、注目を集めている。 【画像】竹内涼真＆町田啓太『10DANCE』オフショット（全5投稿） ■竹内涼真「彼を信じ切った先に、得るものがたくさんありました。ありがとう。」 竹内は自身のInstagramで、黒を基調としたダンス衣装に身を包んだ姿を公開。引き締まったシルエットが際立つスタイルに加