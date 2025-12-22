BTSのV（ヴィ）が、韓国で12月20日に行われた俳優のキム・ウビンとシン・ミナの結婚式に出席した。 【動画・写真】BTS Vがブラウンのロングコートで挙式会場に登場！【写真】キム・ウビン＆シン・ミナのウェディングフォト ■BTS Vが黒縁メガネ＆ロングコートで登場！ 会場のホテルを訪れたVは、黒縁メガネを掛け、上品なブラウンのロングコートを着て登場。車を降りると、報道陣に一瞬視線をやって丁寧に一