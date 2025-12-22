亀梨和也が自身のYouTubeチャンネルで、中丸雄一と偶然に再会したシーンを公開。KAT-TUNのラストライブ以来の共演が話題となっている。 【動画＆写真】KAT-TUNラストライブぶりに亀梨和也と中丸雄一がばったり再会①～③ ■亀梨がクリスマスマーケットでの撮影中に中丸を“捕獲” 亀梨は「【奇跡】人生初のクリスマスマーケットでまさかの中丸くんと再会。可愛すぎて爆買いになりました」と