この記事をまとめると ■トヨタが「東京オートサロン2026」におけるブースの概要を発表した ■ブースの目玉となるのは一般向けには初公開となる「GR GT」と「GR GT3」の展示だ ■特別仕様車やコンセプトカーや各種パーツなどさまざまな展示が行われる 東京オートサロン2026のトヨタブースは見逃せない TOYOTA GAZOO Racing（以下TGR）は、2026年1月9日（金）から11日（日）までの3日間、千葉県・幕張メッセにて開催される「東京