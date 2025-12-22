M-1グランプリ2025を制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）、きむらバンド（35）が22日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。M-1の裏話を披露した。勝因は「開き直り」とズバリ。きむらは「エッジ効いたこととかを考えるよりは…。僕ら劇場ばっかり出させていただいてるんで、劇場のお客さんに笑ってもらうような“シンプルにいこうぜ”みたいなことにはなったかもしれない」と明かした。フ