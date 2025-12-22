結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で5位に終わったヤーレンズが21日深夜、YouTubeで生配信された「M−1打ち上げbyー196」に出演。優勝を逃し、仕事がバラシになっていることを明かした。3年連続となる決勝進出で、今年は初のトップバッターとして登場し、843点をたたき出した。後続に抜かれ、5位となった。ヤーレンズは来年がラストイヤー。ツッコミの出井隼之介は「ラストってなると出るのかなって感