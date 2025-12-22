バンダイは、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』より「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」(2,820円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時より予約受付開始、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」(2,820円)「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」は、12月21日より東映特撮ファンクラブで配