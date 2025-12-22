カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」女子決勝（２１日）で、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）はチームティリンゾーニ（スイス）に１―７で敗れた。２０２３年大会以来、３季ぶりの２度目のＧＳ優勝はならず、準優勝となった。強豪チームに敗れたが、堂々の成績を残した。また今大会は準決勝にＬＳ、フォルティウス、北海道銀行の３チームが進ん