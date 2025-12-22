お笑いコンビ・真空ジェシカ(ガク、川北茂澄)が、YouTubeチャンネル『サントリー公式チャンネル (SUNTORY)』で公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』で披露した、つかみについて振り返った。真空ジェシカ(ガク、川北茂澄)○「普通につかみが多すぎました」野田クリスタル(マヂカルラブリー)から「あれはどうだった? 車かぶりの(つかみ)は二人で相談があったの?」と質問され、ガクは「軽く。でも、言わなくてよかったなって