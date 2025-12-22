【モデルプレス＝2025/12/22】タレントの藤本美貴が、12月22日までに自身のInstagramを更新。手作りのスイーツを食べる娘の姿を公開した。【写真】3児のママタレ「焼き色が完璧」手作りアップルパイ頬張る娘公開◆藤本美貴、手作りアップルパイ食べる娘の姿披露藤本は「子供達とアップルパイ作ったよー」と報告し、娘のソロショットを投稿。パイ生地に綺麗な焼き色が付き、甘い香りが漂ってきそうなアップルパイを両手で持って頬張