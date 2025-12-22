ももいろクローバーZの冬恒例のワンマンライブ＜Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY＞が、12月20日・21日の2日間、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された。◆ももいろクローバーZ ライブ写真2025年の＜ももいろクリスマス（通称：ももクリ）＞は“宇宙旅行”がテーマ。事前に公開された、まるで異星人のような姿に扮したももクロメンバー4人のキービジュアルが神秘的過ぎると話題に。ももクロは宇宙にちなんだ楽曲も多いことか