GRe4N BOYZが、新曲「OTAKEBI feat. &TEAM」を本日21時にリリースすることを発表した。本楽曲は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグが運営する現在開催中の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の公式テーマソングとして起用されており、B.LEAGUE 10th公式アンバサダーを務める&TEAMが、フィーチャリングで楽曲に歌唱参加している。さらに、リリースと同時にMVが公開されるとのこ