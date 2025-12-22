村上宗隆、低迷ホワイトソックスと53億円契約米大リーグのホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手と2年契約を結んだと発表した。米スポーツ専門局「ESPN」によると、契約条件は総額3400万ドル（約53億5300万円）。古巣のヤクルトには657万5000ドル（約10億3500万円）の譲渡金が支払われる見込みだという。「ESPN」は、ジェフ・パッサン記