2026年2月15日放送・配信開始となる織田裕二主演のWOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の主題歌が、MISIAの新曲「夜を渡る鳥」に決定。併せて、主題歌入り本予告映像「革命編」、豪華キャストが一堂に会した本ポスタービジュアルと場面写真が解禁された。【動画】ドラマ『北方謙三 水滸伝』主題歌入り本予告映像「革命編」北方謙三の小説『水滸伝』を映像化する本作は、腐敗した世にあらがう“はみ出し者”たちの闘い