岡山県提供20日午前9時ごろ 岡山県津山市で発生した鳥インフルエンザの対応で、岡山県は22日、殺処分したニワトリの焼却を県内の2施設で開始しました。殺処分と並行して行います。 12月22日午前9時現在、岡山県の発表によりますと、農場にいたニワトリ42万4245羽のうち6万8640羽を殺処分したということです。進捗率は16.2％です。 殺処分は12月20日に始まり、約10日間かかるということです。 殺処分など防疫措置に