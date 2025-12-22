向こう一週間は、短い周期で気圧がアップダウン。特に24日前後は全国的に気圧が下降するため、頭痛やめまいなどに注意が必要です。年末の行事で忙しい時期になりますが、気圧予報を活用して、体調管理に役立ててください。24日前後は全国的に気圧下降影響度「大」の所も明日23日は高気圧の中心が次第に東へ遠ざかり、24日(水)から25日(木)にかけて日本付近を低気圧や前線が通過する見込みです。そのため全国的に気圧が下降して、