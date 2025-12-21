ヒキダシは、「三代目だるま屋ましも」が手掛ける「高崎だるま」にて、さくらももこ原作の人気アニメ『ちびまる子ちゃん』のだるまアイテムの展開をスタート！12月19日(金)、オンラインストア「ヒキダシストア」にて、まる子とたまちゃんの紅白だるま「ちびまる子ちゃん 高崎だるま」の販売を開始した。200年以上の歴史を誇る高崎だるま群馬県高崎市豊岡・八幡地域を中心に、職人の手しごとにより作られる「高崎だるま」。江戸時代