[caption id="attachment_1497294" align="aligncenter" width="600"] 左から梅宮俊明氏、古小路浩典氏[/caption]三菱電機ビルソリューションズは、「絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち」を、2026年1月16日(金)〜18日(日)の期間、渋谷キャストで開催する。展示数は36点で入場料は無料だ。同絵画展は、両手の自由を失った世界各国の画家(口と足で描く芸術家協会所属)が、口や足で筆を取り丹精込めて描いた作品を展示するもの