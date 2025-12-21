クレアは、ペットの健康と地域の環境課題の解決を両立させる自然派ペットおやつ「道後もぐもぐ」を、12月3日(水)より愛媛県内の取扱店舗や公式オンラインショップで販売している。愛媛発のローカルブランドクレアは「人とペットのしあわせな暮らしをデザインする」をビジョンに、国産素材にこだわったペット関連商品の企画・製造・販売を行う会社だ。愛媛の自然の恵みを活かしながら、全国のペットと飼い主に“少し特別なごほうび