SANCYOは11月1日(土)、小学1年生〜18歳の障がいのある子どもを対象としたショートステイ施設「TANOSHIKA LODGE(タノシカ ロッジ)」を、西鉄花畑駅から徒歩7分、西鉄久留米駅から徒歩9分、西鉄バス 花畑北バス停より徒歩1分のところにオープンした。家族に「レスパイト」という選択肢を冬休みは、家族が一緒に過ごす時間が増える季節。その時間が、誰にとってもあたたかく、心地よいものになるように…との思いから、「TANOSHIKA LO